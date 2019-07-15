تباين وعدم إستقرار في أسعار الدولار بالأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات بالعاصمة السودانية الخرطوم عن وجود تباين في أسعار الدولار.

وأكدوا على أن الاسعار باتت تختلف من تاجر لأخر وبحسب الكميات المعروضه.

وقال عدد من التجار لـ (باج نيوز) إن أسعار شراء الدولار سجلت في تداولات اليوم “الإثنين” ٦٧ جنيهاً فيما تراوح سعر البيع مابين ٦٨_٦٩ جنيهاً عبر النقد .

وأوضحوا أن اسعار الشراء عبر الإجراءات المصرفية وصل فيها سعر الدولار إلى ٧٧ جنيهاً فيما بلغ سعر البيع ٧٨ جنيهاً.

ونوهوا إلى تصاعد الطلب على الدولار عبر الإجراءات المصرفية خلال الأيام الماضية للاستفادة من التطبيقات المصرفية الاليكترونية التي كانت معطلة خلال الأيام الماضية. المادة السابقة الأطفال في المواكب.. (شافعنا بيرى الموت في الركاب سُنة)..!!…

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