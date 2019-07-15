الرئيس الأمريكي يشن هجوما عنصريا على عضوات في مجلس النوّاب من أصول أجنبية

الخليج 365:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد عضوات ديموقراطيّات في مجلس النوّاب من أصول أجنبيّة لم يُسمّهن إلى “العودة” من حيث أتين.

وكان نُقِل عن ترامب العام الماضي وصفه دولاً إفريقيّة بأنها “أوكار قذرة”، إضافة إلى كلامه عن “غزو” المهاجرين غير القانونيين.

وأشار ترامب في تغريدة إلى “عضوات كونغرس ديموقراطيّات لم يسمهن قائلا: “إنّهنّ أتينَ في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادًا وعدم كفاءة في العالم”.

واتّهم هؤلاء النساء بأنّهنّ بكل عزم “يُخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمّة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا” حد وصفه.

وأضاف “لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتينَ منها حيث تتفشّى الجريمة؟”.

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وبدا أن ترامب يقصد أنّه يقصد مجموعة من العضوات التي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى، أمثال ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك، والنائبة عن مينيسوتا الهان عمر، ورشيدة طليب من ميشيغن.

وأوكاسيو كورتيز مولودة في نيويورك، إلا أنّها من أصل بورتوريكي، فيما طليب التي ولدت في ديترويت هي أول أمريكيّة من أصل فلسطيني تنتخب في الكونغرس، وعمر التي جاءت طفلة إلى الولايات المتحدة من الصومال هي أيضًا أوّل مسلمة سوداء في الكونغرس.

ولاحقًا، كتبت أوكاسيو-كورتيز على تويتر “سيّدي الرئيس، البلاد التي جئتُ منها (…) هي الولايات المتّحدة”.

من جهتها، قالت عمر “بصفتنا أعضاء في الكونغرس، فإنّ الدولة الوحيدة التي نؤدّي القسم لها هي الولايات المتّحدة”.

بدورها، قالت طليب “أنا أكافح الفساد في بلادنا”، متّهمةً ترامب بأنّه يُهاجم بطريقةٍ “مُهينة” الأفراد المتحدّرين من عائلات مهاجرة.