مغادرة الأفواج الأولى لحجاج كسلا للأراضي المقدسة

غادرت ولاية كسلا الأفواج الأولى من حجاج الولاية المكونة من خمسة أفواج المتجهة للأراضي المقدسة عبر ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر وكان في وداع البعثة التي تضم محليات كسلا، ريفي كسلا، غرب كسلا، أروما نلكوك، والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد وعدد من قيادات الولاية وذوي وأسر الحجاج.

وهنأ الوالي لدى مخاطبته احتفال الوداع الذي أقيم بساحة وسط المدينة الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار لأداء مناسك الحج هذا العام، مشيراً إلى أن الحج ورغم ما يصاحبه من مشقة وعنت إلا أن فيه لذة لا توجد في أي عبادة من العبادات، داعياً الحجاج للاقتداء بتوجيهات أمراء الافواج لتيسير أمورهم خاصة وأن معظم الحجاج لهذا العام يحجون لأول مرة بالإضافة للدعوة لهم ولذويهم وللسودان بأن يكون آمناً ومستقراً.

وعبر الوالي عن شكره للجنة العليا لأعمال الحج التي أشرفت وخططت ونفذت كافة أعمال الحج في كل المراحل علاوة على الجهات التي ساهمت وشاركت في خدمة ضيوف الرحمن.

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من جانبه أشار رئيس لجنة تنظيم أعمال الحج الأستاذ عبد الباسط يس بحسب سونا – إلى حكمة مشروعية الحج التي تستوجب تحمل الصبر والمشاق، وقدم مدير الادارة العامة للإرشاد والدعوة ممثل إدارة الحج الدكتور محمد خليفة دقليل عدداً من الرسائل التوعوية والنصائح للحجاج واجبة التنفيذ والتي تعينهم على أداء المناسك لنيل الجزاء الأعظم من الله .

ودعا حجاج الولاية لأن يكونوا أنموذجاً ومثلاً في سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم والتحلي بالأخلاق الفاضلة في كافة تحركاتهم، مبيناً أنه سبق وأن نالت بعثات الولاية مراكز متقدمة في تقييم البعثات على مستوى السودان، وشدد على الاقتداء بمبدأ الإيثار أثناء شعائر الحج.

تجدر الإشارة إلى أن حصة الولاية لهذا العام بلغت 1008 وبلغ عدد المتقدمين للحج 2024 حاجاً وحاجة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)