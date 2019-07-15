التاريخ: 15-يوليو-2019
13 مشاهدة
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات، الأحمد حمور، يوم الإثنين، عن اجتماع مع مصدري الماشية إلى المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، بمباني الوكالة، وذلك لاستعراض المشاكل التي تعترض صادر الضأن إلى المملكة.
وقال حمور بحسب وكالة السودان للأنباء، إنهم عقدوا أربعة اجتماعات من قبل لمعالجة قضايا ومشاكل صادر المواشي، بحضور الجهات ذات الصلة، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بطلب من المصدرين.
وكان الاجتماع السابق ناقش معوقات انسياب صادر الضأن إلى الأسواق السعودية، والمعوقات الرئيسية المتمثلة في السعر التأشيري، سعر الصرف، الحافز، وسائل الدفع، التمويل طويل الأجل ، وعدم إشراك الجهات ذات الصلة بقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الماشية.
حضر الاجتماع ممثلون لبنك السودان المركزي والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة والشركات والبنوك والجمارك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لمعالجة مشكلات صادر الماشية إلى السعودية بالأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.