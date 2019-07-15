اجتماع لمعالجة مشكلات صادر الماشية إلى السعودية بالأربعاء

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات، الأحمد حمور، يوم الإثنين، عن اجتماع مع مصدري الماشية إلى المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، بمباني الوكالة، وذلك لاستعراض المشاكل التي تعترض صادر الضأن إلى المملكة.

وقال حمور بحسب وكالة السودان للأنباء، إنهم عقدوا أربعة اجتماعات من قبل لمعالجة قضايا ومشاكل صادر المواشي، بحضور الجهات ذات الصلة، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بطلب من المصدرين.

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وكان الاجتماع السابق ناقش معوقات انسياب صادر الضأن إلى الأسواق السعودية، والمعوقات الرئيسية المتمثلة في السعر التأشيري، سعر الصرف، الحافز، وسائل الدفع، التمويل طويل الأجل ، وعدم إشراك الجهات ذات الصلة بقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الماشية.

حضر الاجتماع ممثلون لبنك السودان المركزي والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة والشركات والبنوك والجمارك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)