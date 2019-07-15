استقرار أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم استقراراً، حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام 2500 جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 3000 جنيه. وقال عبد الله محمد أحمد صاحب مجوهرات بالخرطوم، بحسب سونا – أن استقرار سعر الذهب يعزى لشح السيولة وضعف القوة الشرائية واهتمام الأسر بشراء الاحتياجات المدرسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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