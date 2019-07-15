ضبط مواد مهربة من دولة الجنوب

تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثامنة عشر مشاة بولاية النيل الأبيض من ضبط كميات مقدرة من الكريمات والمعسلات والتبغ والسجائر مهربة من دولة جنوب السودان بطول الشريط الحدودي تقدر تكلفتها بأكثر من عشرين مليون جنيه .

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وأشاد والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي خلال وقوفه على المضبوطات بمباني شعبة الاستخبارات بكوستي، بحضور أعضاء لجنة الأمن وقائد الفرقة الثامنة عشر مشاة بالولاية العميد ربيع محمد عثمان العطا ، أشاد بالدور المتعاظم للأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار. ودعا كافة المواطنين لمساعدة الأجهزة الأمنية في كشف عمليات التهريب التي تضر بالوطن والاقتصاد القومي. وأثنى الطريفي على الدور المتعاظم لشعبة الاستخبارات في حماية الشريط الحدودي للولاية مع الولايات المجاورة ومراقبتها المحكمة لحدود النيل الأبيض مع دولة جنوب السودان. وأعرب عن سعادته بهذا الانتصار الكبير الذي يحمي الاقتصاد الوطني.

من جهته أكد العميد ربيع محمد عثمان العطا قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة بولاية النيل الأبيض، بحسب وكالة السودان للأنباء – حرص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى على حماية الحدود وضبط حركة التجارة غير المقننة بطول الشريط الحدودي. وقال إن الكميات التي تم ضبطها عبارة عن كريمات تحوي ثلاثين ألف صباع من المراهم المضرة بالجسم بجانب عدد من الكراتين المعبأة بالمعسل والتبغ تقدر قيمتها بعشرين مليون جنيه. وناشد كافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة من أجل الكشف عن المخاطر التي تستهدف أمن وسلامة وصحة المواطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)