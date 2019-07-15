الأرصاد: تدنٍ في الرؤية في ثلاث ولايات

التاريخ: 15-يوليو-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية والرأسية اليوم بفعل الرياح العالية السرعة في أجزاء واسعة من ولايات (البحر الأحمر، الشمالية، ونهر النيل) وتستمر إلى يوم غد. Advertisements وتناشد وحدة الإنذار المبكر مستخدمي الطرق السريعة و قاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة وأخذ التدابير اللازمة. كما توقعت وحدة الإنذار المبكر بحسب سونا – هطول أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة في كل من ولايات (سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، ودارفور الكبرى). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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