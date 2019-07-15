تدشين 22 مشروعاً إنتاجياً بمحلية الخرطوم

دشنت محلية الخرطوم، يوم الإثنين، مشروعات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمتعففة في مرحلته الأولى بـ(22) مشروعاً إنتاجياً صغيراً من جملة (50) مشروعاً، في إطار جهود المحلية لتخفيف حدة الفقر بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية.

وأكد معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي،بحسب الشروق – أهمية المشروعات باعتبارها نقطة انطلاق للمستفيد تعبر به نفق تلقي الإعانة إلى آفاق الإنتاج والاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة من المشروعات المقدمة.

وأشار إلى عزم المحلية إنفاذ عدد من المشروعات الأخرى المشابهة وصولاً لمجتمع متكافل ومنتج.

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من جانبها، كشفت مدير الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية بمحلية الخرطوم منى عبد الله الفكي، عن أن المشروعات تشمل توزيع معينات تشغيلية وإنتاجية صغيرة لـ(22) أسرة تم تمليكها ثلاجات ديب فريزر، وأفران كهربائية، ومطاحن للتوابل، بجانب مفارم للحوم والخضروات.

وأوضحت أن جميع المشروعات التي قدمت سبقتها دراسات مستفيضة لمعرفة حاجة كل أسرة طبقاً للمشروع المقدم،علاوة على توزيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية لـ(36) أسرة من إجمالي (1410) تلميذ مستهدف على نطاق المحلية.

وفي السياق، كشفت مدير الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية عن تدشين مشروع القرض الحسن خلال الأيام القادمة والذي يستهدف مئتي أسرة بالتمويل المالي المباشر، يتميز بفترة سداد طويلة الأجل تستمر لـ(18) شهراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)