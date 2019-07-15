بالصور.. أفعى ضخمة “تطالب بحقها” من صياد السمك

خاض صياد من مدينة هيوستن تجربة نادرة لم يكن يحلم بها أو يتوقعها عندما ذهب إلى صيد السمك في جدول مائي صغير بالقرب من منطقة كوبرفيلد بلايس شمال غربي مقاطعة هاريس.

فعندما أخرج الصياد تشيس ماكري السمكة التي اصطادها من جدول “لانغام كريك”، في ولاية تكساس، وجد أن هناك مخلوقاً آخر يطالب بها.. وليس أي مخلوق، إذ كانت أفعى ضخمة قد سبقته إلى السمكة على ما يبدو. ونشر تشيس لقطات فيديو للسمكة التي اصطادها مع الأفعى العملاقة العالقة بها، على حسابه في موقع فيسبوك. وأظهرت اللقطات الأفعى وقد غرزت أنيابها في السمكة والتفت حولها، بحيث بات من الصعب على تشيس أن يحصل عليها بسهولة. وقال تشيس إنه اضطر إلى استخدام سكينه للحصول على سمكته وإبعاد أنياب الأفعى عنها، موضحاً أن الأفعى أصيبت بجروح بسبب السكين. Advertisements وبحسب سكاي نيوز عربية قال إنه اضطر في نهاية المطاف إلى التخلي عن السمكة، حتى بعد أن انتزعها من أنياب الأفعى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتنافس فيها صياد مع مخلوق آخر، وفقا ًلموقع فوكس نيوز الإخباري.

ففي يونيو الماضي، تمكن طاقم رحلة صيد مستأجرة في كولومبيا البريطانية، في كندا، من تصوير حوت قاتل يتجه مباشرة إلى القارب، بعد أن تمكن من صيد سمكة سلمون عملاقة بواسطة سنارته.

وقال كال روبنسون، قائد فريق “بلاك فيش شارترز”، في بيان “لقد كان يوماً رائعاً.. لم يسبق لي أن رأيت شيئاً من هذا القبيل”.

وأظهرت لقطات نشرت على فيسبوك صياداً وهو يسحب سمكة السلمون الضخمة من فضيلة “تشينوك” من المياه قبالة منطقة “برينس روبرت” فيما يسرع حوت أوركا القاتل نحو السمكة محاولاً الحصول عليها بدوره.

وظل الحوت القاتل يطارد سمكة السلمون فيما الصياد يحاول سحبها بسرعة، ونجح الصياد بالفعل في الحصول على جزء من سمكة تشينوك، التي قدر روبنسون وزنها بحوالي 15 كيلوغراما، وتبين لاحقاً أن كل ما حصل عليه الصياد هو رأس السمكة، فيما استولى الحوت أوركا على الجزء الأكبر منها.

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