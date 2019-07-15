مباحثات بين رئيس المجلس العسكري والمبعوث الأمريكي

‏التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، بالقصر الجمهوري، الاثنين.

‏وتناول اللقاء تطورات المباحثات الجارية بين المجلس العسكري ‏الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

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وأوضح المبعوث الأمريكي، أن اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس العسكري كان جيداً ومثمراً، وعبر عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

‏وأضاف أن الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين، للوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، مشدداً على أن واشنطن تريد أن ترى السودان وقد تجاوز المرحلة الحالية.

‏وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في هذا الشأن، حتى يتثنى دعمهم من المجتمع الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)