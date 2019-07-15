شاب يتعرض لعدة طعنات من قبل جاره بسبب زوجته

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كشف شاب عن تفاصيل تعرضه لاعتداء طعناً بالسكين من قبل جاره بسبب الشك في زوجته، وقال بمحكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي، بوصفه المجني عليه، إنه في يوم الحادث طرق المتهم باب منزلهم بالحاج يوسف، وإن المجني عليه قام بفتح الباب، وأثناء الحديث مع المتهم قام بتسديد طعنة له في عنقه، مضيفاً أن المتهم سدد له (5) طعنات أخرى في أجزاء متفرقة من جسده، لافتاً إلى أن شقيقه حضر وأمسك بالمتهم، وتم إسعافه إلى المستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي.

ودونت الشرطة بحسب آخر لحظة – بلاغاً تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي تسبيب الأذى الجسيم، نافياً وجود خلاف بينه وبين المتهم، أو وجود علاقة غير شرعية بينه وزوجة المتهم. وفي الوقت نفسه استمعت المحكمة لأقوال شاهد الاتهام الأول يقيم بذات الحي، وذكر أنه في يوم الحادث سمع صوت استنجاد زوجة الشاكي شقيق المصاب، وهرع إليهم ليجد الشاكي ماسكاً بالمتهم وبالقرب منهما السكين أداة الجريمة، وأن المصاب ساقط أرضاً، موضحاً أنه تم إسعاف المصاب، وتم القبض على المتهم، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع أقوال بقية شهود الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)