غدًا.. خسوف قمرى مرئى بقارات العالم .. إفريقيا من ضمنها

الظواهر الفلكية هى أحداث ينتظرها الجميع فى أنحاء العالم لمشاهدة المناظر المذهلة التى لا تتكرر بشكل يومي، كما يستعد الفلكيون والعامة لتسجيل مثل هذه الأحداث، لهذا من الضرورى جدًا معرفة وقت حدوثها حتى يتم تعقبها بشكل دقيق، وغدًا ستشهد مناطق عديدة من العالم ظاهرة من أبرز هذه الظواهر المنتظرة وهى خسوف القمر الجزئى

خسوف القمر الجزئى:

يحدث الخسوف القمرى عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس، الذى ينعكس على القمر، وهناك ثلاثة أنواع للخسوف منها الكلية والجزئية وشبه الخطية، يكون أكثرها انتظاراً وتأثيراً هو”الخسوف الكلى” للقمر، حيث يغطى فيه ظل الأرض القمر تمامًا.

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وسيكون الخسوف القمرى التالى 16 يوليو 2019، وهو مرئيًا بالعين المجردة على عدد كبير من مناطق الدول العربية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا، وهو خسوف جزئى.

وبحسب اليوم السابع يبدأ الخسوف فى تمام الساعة الـ10:02 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيبدأ القمر بالدخول لمنطقة ظل الأرض تدريجيًا ويصل لذروته فى الساعة الـ11:31، ثم بعد ذلك سيبدأ بالخروج تدريجيًا وينتهى عند الساعة الـ1 بعد منتصف الليل، ومن المعروف أن الخسوف الجزئى يستغرق لجميع مراحله منذ بدايته وحتى النهاية وقت لا يتعدى 5 ساعات.

وتسبب ظاهرة الخسوف الرعب للكثيرين، خاصة عندما يحدث الخسوف القمرى أثناء القمر الدموى، وهو التأثير الذى أثار خوف الكثير من المواطنين حول العالم.

يذكر أن أخر خسوف قمرى حدث كان فى القمر الذئب الدموى بتاريخ 20 و21 يناير من هذا العام 2019، وكان خسوفًا كليًا للقمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)