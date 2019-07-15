خفض رتب أكثر من 50 ضباط شرطة التنزانية لعدم الانضباط

كشف سيمون سيرو، المفتش العام للشرطة في شرق إفريقيا، اليوم الاثنين أن 54 من ضباط الشرطة التنزانيين على الأقل تم تخفيض رتبهم بين يناير ويونيو 2019 بسبب عدم الانضباط.

كما أبلغ سيرو الرئيس جون ماجوفي قبل فترة وجيزة من تكليفه 20 وحدة سكنية لضباط الشرطة في منطقة جيتا أن 157 ضابط شرطة آخرين تعرضوا للتحذيرات خلال الفترة قيد الاستعراض.

وقال قائد الشرطة في حدث بثته على الهواء مباشرة هيئة إذاعة تنزانيا المملوكة للدولة (TBC) إن بعض ضباط الشرطة الذين تم تخفيض رتبهم تورطوا في توريط أشخاص بشكل غير مشروع في أعمال إجرامية والتآمر مع المجرمين والتسبب في مشاكل للمدنيين.

وردًا على ذلك، أصدر الرئيس ماجوفي توجيهًا إلى المفتش العام للشرطة لمواصلة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد ضباط الشرطة الذين تصرفوا بما يتعارض مع أخلاقيات قوة الشرطة.

وقال ماجويفي لرئيس الشرطة "استمر في الالتزام الصارم بمراعاة الانضباط في قوة الشرطة."