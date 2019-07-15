وذكرت وكالة أنباء إثيوبيا الحكومية أن والين دانيو، كبير مفتشي الشرطة بإدارة شرطة مدينة باهر دار في ولاية أمهرة الإقليمية قال إن تبادل إطلاق النار حدث بعد ظهر يوم الأحد عندما كانت قوات الأمن تحاول القبض على مشتبه في ارتكاب جريمة قتل.
وقال دانيو، إن اثنين من القتلى من قوات الأمن بينما الميت الثالث كان من أقرباء المشتبه به.
كما تبحث الشرطة الشرطة حاليا عن المشتبه به الذي فر بعد فترة وجيزة من تبادل لاطلاق النار.
وكانت مدينة بحر دار مركزًا لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 22 يونيو والتي خلفت العشرات من القتلى بمن فيهم رئيس ولاية أمهرة الإقليمية أمباتشو ميكونين.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا.. مقتل ثلاثة في تبادل لإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.