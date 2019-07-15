إثيوبيا.. مقتل ثلاثة في تبادل لإطلاق النار

قال مسؤول اثيوبي اليوم الاثنين ان تبادل لاطلاق النار في ولاية امهرة الاثيوبية الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد خلف ثلاثة قتلى.

وذكرت وكالة أنباء إثيوبيا الحكومية أن والين دانيو، كبير مفتشي الشرطة بإدارة شرطة مدينة باهر دار في ولاية أمهرة الإقليمية قال إن تبادل إطلاق النار حدث بعد ظهر يوم الأحد عندما كانت قوات الأمن تحاول القبض على مشتبه في ارتكاب جريمة قتل.

وقال دانيو، إن اثنين من القتلى من قوات الأمن بينما الميت الثالث كان من أقرباء المشتبه به.

كما تبحث الشرطة الشرطة حاليا عن المشتبه به الذي فر بعد فترة وجيزة من تبادل لاطلاق النار.

وكانت مدينة بحر دار مركزًا لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 22 يونيو والتي خلفت العشرات من القتلى بمن فيهم رئيس ولاية أمهرة الإقليمية أمباتشو ميكونين.