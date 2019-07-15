الدعم السريع: جهات تسعى للفتنة بين العسكري وقوى التغيير

اتهمت قوات الدعم السريع جهات لم تسمها بالسعي لإحداث فتنة بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع ونجحت الى حد ما، وأكدت سحب قواتها تدريجيا من العاصمة الخرطوم وفقا للحالة الامنية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد جمال جمعة آدم، عن مخطط كبير لإشعال الفتنة بين الدعم السريع والقوات المسلحة ولكن حكمة قيادتيهما افشلتا المخطط.
واضاف أن وجود القوات بالخرطوم أملته الظروف الأمنية وإذا استقرت الأوضاع لا داعي لانتشارها، وسيتم سحبها الى الاقاليم.
وأكد أن قوات الدعم السريع تعمل بتنسيق محكم مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين وحفظ الأمن في العاصمة والولايات.
وأشار إلى أنها عملت ضمن المنظومة الأمنية ووفق خطة كبيرة داخل العاصمة كانت تعمل تحت إمرة المنطقة العسكرية المركزية وهي المسؤولة عن الأمن داخل الخرطوم في حالات الطوارئ والأحداث.
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