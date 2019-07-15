قال قيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير، أن قوى التغيير سترفض قضية الحصانات التي جاءت في الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري، ولكنه استبعد انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وتوقع العودة الى طاولة المفاوضات غدا الثلاثاء.
وحذر القيادي الذي فضل حجب اسمه في حديث لــ"اخبار الخليج 365" من أي مواجهات وصدام قد يحدث حال تعثر المفاوضات بين الطرفين.
وأوضح المصدر ان الحصانة توجد في كثير من الدساتير في الدول ولكنها لا توضع بشكل مطلق تجعل أي شخص يفلت من العقاب.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة عقب التوقيع النهائي على الاتفاق بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: قوى الحرية والتغيير سترفض الحصانة في الاعلان الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.