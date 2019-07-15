مصادر: قوى الحرية والتغيير سترفض الحصانة في الاعلان الدستوري

قال قيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير، أن قوى التغيير سترفض قضية الحصانات التي جاءت في الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري، ولكنه استبعد انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وتوقع العودة الى طاولة المفاوضات غدا الثلاثاء.

وحذر القيادي الذي فضل حجب اسمه في حديث لــ"اخبار الخليج 365" من أي مواجهات وصدام قد يحدث حال تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح المصدر ان الحصانة توجد في كثير من الدساتير في الدول ولكنها لا توضع بشكل مطلق تجعل أي شخص يفلت من العقاب.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة عقب التوقيع النهائي على الاتفاق بين الطرفين.