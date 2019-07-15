مقتل أثنين إثر تحطم طائرة هليكوبتر في روسيا

ذكرت السلطات المحلية تحطم طائرة هليكوبتر خاصة اثناء هبوطها الصعب في منطقة أوريخوفو-زويفسكي الروسية خارج موسكو، مما أسفر عن مقتل اثنين من الطيارين. وقال المكتب الاقليمي لوزارة الطوارئ الروسية "طائرة هليكوبتر من طراز روبنسون هبطت بشكل خاص بالقرب من قرية بارسكوي، ووفقا للمعلومات الأولية قتل شخصان". وقال المكتب "لم يحدث أي ضرر للبنية التحتية السطحية."

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