مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يناقش صفقة إيران النووية

سيناقش مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاتفاق النووي الإيراني في اجتماع في بروكسل اليوم الاثنين.

وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "إيران، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالصفقة النووية الإيرانية"، وفقًا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي، ستتناول المناقشة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة حول الصفقة الإيرانية في فيينا في أواخر يونيو والإعلانات الأخيرة من طهران.

كما تم اعتبار اتفاقية إيران النووية لعام 2015 أداة مهمة لمنع إيران المسلحة نوويًا. ومع ذلك، في مايو 2018 تخلت واشنطن من جانب واحد عن الصفقة وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وفي 8 مايو، توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق وحددت مهلة 60 يومًا للأوروبيين لمساعدة إيران على جني الفوائد الاقتصادية للاتفاقية، عندما انتهت المهلة المحددة في 7 يوليو، قالت طهران إنها مستعدة للبدء في تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67 في المائة من النقاء المنصوص عليه في الصفقة.

وفي 8 يوليو، أعلنت إيران أنها رفعت تركيز اليورانيوم المخصب إلى 4.5 بالمائة.