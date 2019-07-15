وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "إيران، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالصفقة النووية الإيرانية"، وفقًا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي، ستتناول المناقشة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة حول الصفقة الإيرانية في فيينا في أواخر يونيو والإعلانات الأخيرة من طهران.
كما تم اعتبار اتفاقية إيران النووية لعام 2015 أداة مهمة لمنع إيران المسلحة نوويًا. ومع ذلك، في مايو 2018 تخلت واشنطن من جانب واحد عن الصفقة وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وفي 8 مايو، توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق وحددت مهلة 60 يومًا للأوروبيين لمساعدة إيران على جني الفوائد الاقتصادية للاتفاقية، عندما انتهت المهلة المحددة في 7 يوليو، قالت طهران إنها مستعدة للبدء في تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67 في المائة من النقاء المنصوص عليه في الصفقة.
وفي 8 يوليو، أعلنت إيران أنها رفعت تركيز اليورانيوم المخصب إلى 4.5 بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يناقش صفقة إيران النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.