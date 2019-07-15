روسيا وأوكرانيا تستعدان لتبادل الأسرى

صرح نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لوكالات الأنباء الروسية اليوم الاثنين بأن البلدين يناقشان مبادلة ل 24 من الأوكرانيين الاسري في بحر آزوف منذ ديسمبر الماضي.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مكتب المدعي العام الأوكراني إنه من المحتمل أن يتم إطلاق سراح صحفي روسي محتجز في أوكرانيا.

وصلت المبعوثة الروسية لحقوق الإنسان، سفيتلانا موسكالكوفا، إلى أوكرانيا اليوم الاثنين في زيارة نادرة وأجرت محادثات حول الأسرى المحتجزين مع نظيرها الأوكراني.

تأتي موجة النشاط حول الروس والأوكرانيين المسجونين في أعقاب أول مكالمة هاتفية في الأسبوع الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.