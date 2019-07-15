أسهم أوروبا ترتفع مع تلاشي مخاوف بطء النمو

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الإثنين، مقتدية بمكاسب الأسواق الآسيوية بفضل بيانات مشجعة لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة الصينية؛ ما هدأ المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وأظهرت البيانات الباعثة على التفاؤل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستقر، لكن النمو تباطأ إلى أضعف وتيرة له فيما لا يقل عن 27 عاما؛ ما دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن بكين ستواصل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.

وبعد أن قطع موجة صعود دامت 5 أسابيع ليختم الأسبوع الماضي منخفضا 0.8%، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش.

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وتفوقت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة، وصعدت 0.7% وسط مكاسب واسعة النطاق بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن حكومة الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات كي تعاود البيع إلى شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي في غضون أسبوعين.

وصعدت أسهم شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون ومنافستيها إيه.إس.إم وإس.تي مايكرو-إلكترونيكس بين 0.9 و1.5%.

كانت الأسهم الأوروبية قد أنهت تعاملات جلسات الأسبوع الماضي على استقرار مع تعرض أسهم شركات الأدوية لضغوط بفعل مخاوف من أن الحكومة الأمريكية قد تتدخل بشأن أسعار الأدوية المرتفعة، بينما ساعدت تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى تيسير السياسة النقدية في تقييد الخسائر.