إجتماع لبحث صادر الماشية للمملكة العربية السعودية

كشفت الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات عن عقد إجتماع مع مصدري الماشية إلى المملكة العربية السعودية بعد غد الخميس.
وأعلن المدير العام للوكالة ، أحمد بابكر في تصريح لوكالة السودان للأنباء عن عقد أربعة اجتماعات من قبل لمعالجة قضايا ومشاكل صادر المواشي بحضور الجهات ذات الصلة.
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي بطلب من المصدرين لاستعراض المشاكل التي تعترض صادر الضأن إلى المملكة.
وكان الاجتماع السابق ناقس معوقات انسياب صادر الضأن إلى الأسواق السعودية، والمعوقات الرئيسية المتمثلة في السعر التأشيري، سعر الصرف / الحافز، وسائل الدفع ، التمويل طويل الأجل ، وعدم إشراك الجهات ذات الصلة بقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الماشية.
وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة وحل المشاكل والمعضلات التى تواجهها في مجال حصائل صادر الماشية لتطوير واستدامة الاقتصاد السوداني.
وأمن الاجتماع على حل العقبات والمشاكل التي تواجه صادر الضأن للمملكة العربية السعودية الذي يمثل حوالي 65% من صادر الضأن.
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