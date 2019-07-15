جربي خلطات خل التفاح لمنع تساقط الشعر

يعمل خل التفاح على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ما يعزز نموه وتكاثره ويحدّ من تساقطه بنسبة كبيرة، لذا يمكنك تجربة خلطات خل التفاح التي تعمل على منع تساقط الشعر ونموه بشكل طبيعي: وصفة خل التفاح وزيت الزيتون • المكونات: 1. ملعقتان من زيت الزيتون. 2. ملعقة كبيرة من خل التفاح. • الطريقة: 1. قومي بخلط زيت الزيتون مع خل التفاح جيدًا. 2. دلكي فروة رأسك بالخليط لمدة 5 دقائق. 3. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة. 4. اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب. - احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا؛ حتى تحصلي على نتائج مُرضية. وصفة خل التفاح وماء الورد Advertisements • المكونات: 1. 5 أوراق من النعناع. 2. ملعقة من خل التفاح. 3. كوب من ماء الورد. • الطريقة: 1. قومي بغلي أوراق النعناع بماء الورد. 2. أضيفي خل التفاح إلى الخليط السابق. 3. ضعي الخليط في زجاجة لمدة 24 ساعة. 4. دلكي فروة رأسك بالخليط السابق واتركيه حتى يجف. 5. اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر. - احرصي على تكرار الوصفة مرة كل أسبوع؛ حتى تحصلي على نتائج مُرضية.

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