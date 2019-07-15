اليوم.. عزاء الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

يقام عزاء الناقد يوسف شريف رزق الله، اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، عقب صلاة المغرب. جدير بالذكر أن يوسف شريف رزق الله، رحل عن عالمنا صباح الجمعة الماضية عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت به في الأيام الأخيرة ودخل على إثرها المستشفى.

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