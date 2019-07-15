زيارة قطرية مشبوهة لـ "دوسمريب" تثير مخاوف المعارضة الصومالية

أثارت زيارة وفد قطري لمدينة "دوسمريب" عاصمة ولاية "غلمدغ" الصومالية مخاوف لدى المعارضة من الدور المشبوه لقطر في الصومال.

وطالبت المعارضة القطرية، دولة قطر بوقف تدخلاتها في الشئون الداخلية للصومال.

وأكدت مصادر إعلامية أن مهمة الوفد في تلك الزيارة المشبوهة تهدف إلى دعم قوات حكومة مقديشو ومخططها لإثارة عنف في ولاية جنوب غرب الصومالي.

و في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت قطر مع الصومال 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها ما يتعلق بمجال الموانئ والنقل البحري وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

ووفق المصادر فإن المد القطري المشبوه في الصومال تم عن طريق أخطر رجال الدوحة في تلك البلد الأفريقي وهو فهد ياسين، الذي يُطلق عليه عميل الدوحة الأول وحامل حقائب أموال تنظيم الحمدين إلى الجماعات الإرهابية.

وتم تعيين الياسين في أغسطس الماضي من قبل الرئيس محمد عبدالله فرماجو، مديرا للقصر الرئاسي ونائبا لرئيس جهاز المخابرات، خلفا للواء عبدالله عبدالله، وذلك في مرسوم رئاسي شمل عدة تغييرات في الجيش والمخابرات والشرطة.

والياسين الذي يشغل أعلى المناصب في الصومال، بدأ حياته عضوا نشطا في جماعة «الاعتصام» السلفية الجهادية، ثم التحق بتنظيم الإخوان الإرهابي.

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وتمكن فهد الياسين من إقامة علاقات قوية مع يوسف القرضاوي، ليكون بعد ذلك وسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال، قبل أن يصبح رئيسا لديوان الرئاسة في مقديشو في مايو 2017.

وفي 2013 أصبح رئيسا لمكتب مركز "الجزيرة" للدراسات في شرق أفريقيا، إلى جانب إدارته للقصر الرئاسي.

وكشفت التقارير الإعلامية عن معلومات تورط الياسين في مخطط تخريبي قطري تركي إيراني يهدف لتأسيس حركة مسلحة تتبع فرع تنظيم الإخوان الإرهابي.

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