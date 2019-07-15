أكدت الولايات المتحدة الامريكية اهتمامها والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.
إلتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي ،الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث.
وقال بوث ان بلاده تريد أن يتجاوز السودان المرحله الحالية، وستعمل مع شركاء السودان الدوليين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقا في هذا الشأن ، حتى يتثنى دعمهم من المجتمع الدولي.
وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
ووصف بوث اللقاء بانه مثمر وعبر عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لاحلامهم بتشكيل حكومه بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل، واشار إلى أن الشعب السوداني انتظر طويلا ليرى هذه الحكومة.
وكشف المبعوث الأمريكى أنه بصدد اجراء محادثات مع جميع الأطراف السودانية
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تؤكد دعمها للسودانيين لتجاوز المرحلة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.