الولايات المتحدة تؤكد دعمها للسودانيين لتجاوز المرحلة الانتقالية

أكدت الولايات المتحدة الامريكية اهتمامها والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

إلتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي ،الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث.

وقال بوث ان بلاده تريد أن يتجاوز السودان المرحله الحالية، وستعمل مع شركاء السودان الدوليين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقا في هذا الشأن ، حتى يتثنى دعمهم من المجتمع الدولي.

وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ووصف بوث اللقاء بانه مثمر وعبر عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لاحلامهم بتشكيل حكومه بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل، واشار إلى أن الشعب السوداني انتظر طويلا ليرى هذه الحكومة.

وكشف المبعوث الأمريكى أنه بصدد اجراء محادثات مع جميع الأطراف السودانية