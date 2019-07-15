البرهان يلتقي المبعوث الأمريكي في السودان

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الإثنين المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث.
وتناول اللقاء تطورات المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الرامية إلى التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
ونقل بيان، نُشر على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن المبعوث الأمريكي القول إن اللقاء كان جيداً ومثمراً، وعبر عن تفاؤله "بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل".
وكشف المبعوث الأمريكي أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن.
وأوضح أن "الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، وأنها تريد أن ترى السودان يتجاوز المرحلة الحالية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في هذا الشأن، ليتسنى دعمهم من المجتمع الدولي".
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