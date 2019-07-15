واشنطن تُقيد تحركات وزير خارجية إيران وتنقلاته في نيويورك

نددت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين بالقيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على حركة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أثناء إقامته في نيويورك لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة.
يشار إلى أن التوتر بين طهران وواشنطن زاد منذ قرار ترامب في مايو 2018 سحب بلاده من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران) في 2015 وإعادة فرض عقوبات عليها.
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