واشنطن تُقيد تحركات وزير خارجية إيران وتنقلاته في نيويورك

نددت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين بالقيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على حركة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أثناء إقامته في نيويورك لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن عرقلة دخول ظريف إلى بعض شوارع نيويورك "لا يؤثر على برنامج عمله".

وأوضح أن ظريف يقيم في ممثلية إيران بالأمم المتحدة ويتردد منها على مقر المنظمة، وفي هذه المنطقة يدلي بتصريحاته وأحاديثه.

وأفاد بومبيو في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأحد، بأن فعاليات ظريف ستقتصر على مقر الأمم المتحدة، أما تحركاته الأخرى فستتقلص بشدة.

تجدر الإشارة إلى أن ظريف حصل على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة للمشاركة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، رغم تهديد واشنطن بفرض عقوبات عليه.

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي، و8 من قادة الحرس الثوري، في 24 يونيو الماضي، وأعلن أنه سيوسعها لتشمل ظريف.

يشار إلى أن التوتر بين طهران وواشنطن زاد منذ قرار ترامب في مايو 2018 سحب بلاده من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران) في 2015 وإعادة فرض عقوبات عليها.