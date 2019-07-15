أبو الغيط يلتقي وزير خارجية فنلندا لبحث أوضاع السودان

يلتقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، غدًا الثلاثاء بمقر الجامعة بالقاهرة، لبحث الأوضاع الحالية في السودان. وكلف الاتحاد الأوروبي وزير خارجية فنلندا بجولة إقليمية تشمل إثيوبيا ومصر والسعودية والسودان والإمارات. Advertisements

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