(بوث) يصل الخرطوم ويقود تفاهمات بين (العسكري والتغيير)

وصل الخرطوم أمس المبعوث الأمريكي دونالد بوث، وانخرط فور وصوله للبلاد في محادثات مكثفة مع عدد من الأطراف المهمة بالبلاد ابتدرها برئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.

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وقال مدير مكتب الإمام محمد زكي بحسب (آخر لحظة) إن أجندة اللقاء تمحورت حول العلاقات بين المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير والدور الذي يمكن أن تضطلع واشنطن للتوصل لتفاهمات تقود للتوقيع على الوثيقة النهائية لتحقيق السلام والاستقرار بتشكيل حكومة مدنية.

وقال زكي إن المهدي أبلغ المسؤول الأمريكي أن مساعي حزب الأمة بجانب وجوده داخل نداء السودان ماض نحو تحقيق التوافق بين الطرفين، ومن المنتظر أن يلتقي بوث خلال الساعات المقبلة رئيس المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير ومسؤولين بوزارة الخارجية، وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يشجع المبعوث الأمريكي الطرفين لتجاوز الخلافات التي ارجأت التوقيع على وثيقة الدستور أكثر من مرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)