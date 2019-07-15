محكمة الفساد تستجوب متهماً بتزوير توقيع معتمد الخرطوم السابق

استجوبت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام رئيس منظمة يواجه الاتهام بتقليد توقيع وخط معتمد ولاية الخرطوم، السابق أحمد علي عثمان أبو شنب، ومن ثم الاحتيال على المحلية والاستيلاء على مبلغ (77) ألف جنيه.

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وحددت المحكمة جلسة لاحقة للتقرير بشأن توجيه الاتهام من عدمه حسبما تراه المحكمة من بينات، وقال المتهم خلال استجوابه للمحكمة إنه كان يعمل باتحاد طلاب الخرطوم في الفترة من 2011 إلى 2018، ونائب أمين طلاب الخرطوم للتعليم العالي ورئيس المنظمة الطلابية للسلام والتنمية بمحلية الخرطوم، ورئيس منظمة ملتقى النيلين ومقرها توتي، ومكلف بتنظيم فعاليات المنظمة، أقر بأنه يقوم بإعداد وكتابة طلبات للمعتمد بغرض التصديق لدعم شخصي خاص به للعلاج، ويصرف المبلغ من خزينة المحلية، وأكد أن بعض الطلبات كان يستلمها منه رئيس الاتحاد وبدوره يسلمها إلى مدير الشؤون المالية لحزب المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم.

وذكر المتهم بحسب صحيفة آخر لحظة – أنه اتضح له أن مدير الشؤون المالية ألصق توقيع المعتمد لتبرعات خاصة بجمعية الأعمال الخيرية، فيما تقدمت نائب رئيس منظمة الملتقى بطلب باسمه، وأنكر المتهم تقليده لتوقيعات المعتمد، وعاد وأضاف أنه تلقى دعماً شخصياً واحداً فقط من المعتمد، ولفت إلى أن المشتبه فيهما كانا يزوران توقيع المعتمد وأنه علم بذلك لاحقاً، وأنهما يأخذان نسبة معينة من المبلغ المصدق له، ودفع بعدد من الشهود بما فيهم معتمد المحلية السابق وحددت لهم جلسة لسماع إفاداتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)