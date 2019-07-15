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توقعات بحدوث فجوة في الخبز بالخرطوم

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 15-يوليو-2019

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توقعات بحدوث فجوة في الخبز بالخرطوم

دعا السيد جبارة الباشا، الأمين العام لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم، الجهات المختصة بالعمل على توفير احتياجات المخابز من الجازولين لتفادي حدوث فجوة في الخبز بالولاية.

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وقال في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء، إن انقطاع التيار قد يتسبب في انخفاض محدود لإنتاجية المخابز بتوقفها عن العمل.

وأكد أن انسياب الحصة الخاصة بولاية الخرطوم، من الدقيق المدعوم، تسير بصورة مرضية. وأبان أن مطاحن سيقا وويتا وسين وروتانا والحمامة بولاية الخرطوم، تعمل بطاقتها القصوى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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