“الحرية والتغيير” تواصل الاجتماعات وترد للوساطة الثلاثاء

تواصل قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعاتها الداخلية، يوم الإثنين، الهادفة لإكمال دراسة وثيقة الإعلان الدستوري على أن تسلم ردها النهائي حولها إلى الوساطة الأفريقية الإثيوبية يوم الثلاثاء.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير حبيب العبيد، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الاجتماعات متواصلة لدراسة تفاصيل بين اللجنة التنسيقية ولجنة التفاوض لقوى الحرية والتغيير.

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وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستسلم ردها للوساطة الثلاثاء.

وأوضح العبيد أن “هناك نقاطاً تتحفظ عليها قوى الحرية والتغيير، ظهرت منذ بدء الاجتماعات، الأحد، وهي نقاط لا يمكن تجاوزها مثل أنه لا يمكن إعطاء حصانات مطلقة لأعضاء المجلس السيادي.

وأضاف “يجب أن يكون اختيار رئيس مجلس الوزراء من حق قوى الحرية والتغيير وعلى مجلس السيادة المصادقة فقط، وأن تكون مهام جهاز الأمن والمخابرات فقط في جمع المعلومات وتحليلها وإعطائها للجهات المعنية، وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء وليس المجلس السيادي، إلى جانب أن يكون اختيار حكام الولايات من مسؤولية مجلس الوزراء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)