الاتحاد الأوروبي يدعم رفع السودان من قائمة الإرهاب

ألمح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إلى إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لأي توجه أميركي مستقبلي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، في حال تسليم السلطة لحكومة مدنية هناك.

وكان وزير الخارجية الفنلندي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، يدلي بتصريحات لدى وصوله إلى مقر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الإثنين، في بروكسل.

وشدد هافيستو، العائد من جولة شملت السودان ودولاً مجاورة بتكليف أوروبي، على ضرورة أن يتوصل كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى تنفيذ الاتفاق الذي يضمن انتقالاً سلساً للسلطة للمدنيين.

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وأوضح الوزير الفنلندي بحسب الشروق – أن الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة الأميركية، يراقب تطورات الوضع في السودان عن كثب.

وأشار إلى أن بروكسل مستعدة لتقديم دعم سياسي واقتصادي مهم للسودان بعد انتقال السلطة، مشدداً على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والنساء وضبط وتحديد دور الجيش في المرحلة القادمة.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء خلال لقائهم، الإثنين، مواضيع عديدة منها الملف الإيراني والأبعاد الخارجية للهجرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)