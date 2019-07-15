النيابة تحيل متهم في جريمة قتل تاجر لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية

التاريخ: 15-يوليو-2019
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أحالت النيابة العامة بالحاج يوسف شاباً متهم بجريمة قتل رجل طعناً بالسكين بالسوق ، لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية ، وذلك بعد أن إتضح بأنه يعاني من مرض نفسي ، وخضع سابقاً للعلاج بالمستشفى ، وكانت الشرطة قد أوقفت المتهم بتهمة قتل تاجر بتسديد طعنة له بالسكين أثر نقاش بينهما بسوق ستة بالحاج يوسف ، عقب تلقيها بلاغ عن طعن شخص بالسوق واسعف للمستشفى إلا أنه توفى متاثراً بجراحه عليه بأشرت إجراءاتها بتدوين بلاغ بالحادثة وإرسال الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .
وبحسب صحيفة الاهرام أوقفت المتهم ، وبالتحقيق معه إتضح بأنه يعاني من مرض نفسي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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