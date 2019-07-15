السجن والغرامة لزائر سرق هواتف أسرة إستضافته بمنزلها

التاريخ: 15-يوليو-2019
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قضت محكمة جنايات الحاج يوسف ، عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر في مواجهة لشاب حل ضيفاً بمنزل أسرة وسرق هواتفها ، وذلك بمنطقة الحاج يوسف ، وغرمت المحكمة المدان بمبلغ ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهر مع إلزامه دفع تعويض للشاكي مبلغ (5) ألاف جنيه قيمة المسروقات .
وحسب الإتهامات التي أدانت بها المحكمة المتهم بأن الشرطة تلقت بلاغ من الشاكي قال فيه بأن المتهم سرق من منزلهم جهاز موبايل بقيمة (5500) جنيه .
وحسب صحيفة الاهرام اليوم ،تم القبض عليه وتدوين بلاغ سرقة ضده وإخضاعه للتحقيقات عقب الفراغ منها قدمته النيابة للمحكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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