التاريخ: 15-يوليو-2019
91 مشاهدة
احتشد المئات من طلاب كلية الآداب بجامعة النيلين نهار أمس أمام منزل أسرة الشهيد عبد السلام كشة بالخرطوم، وطالبوا بالقصاص لشهداء الثورة السودانية، وردد الطلاب هتافات (ثوار أحرار حنكمل المشوار) و(حالفين نجيب التار) و(الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)، وتحرك الطلاب في موكب سلمي من جامعة النيلين حتى منزل الشهيد عبد السلام بالخرطوم شرق راجلين، وهم يرددون هتافات تنادي بالقصاص.
وخاطب الحشد والد الشهيد بحسب صحيفة الجريدة وقال (نعزيكم أولاً في طالب جامعتكم قبل أن نعزي أنفسنا)، وأضاف (يا نجيب حقهم يا نموت زيهم)، وأشار إلى أن الثورة مستمرة، ودعا في الوقت ذاته إلى توحيد الصفوف، وشدد على عدم التراجع أو التنازل عن حق الشهداء، وأوضح كشة أن ابنه الشهيد ظل يتعرض للاعتقال بصورة مستمرة طيلة فترته الجامعية، خاصة في جامعة الدلنج في العام 2010.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مئات الطلاب يحتشدون أمام منزل الشهيد (كشة) بالخرطوم ويطالبون بالقصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.