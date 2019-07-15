مئات الطلاب يحتشدون أمام منزل الشهيد (كشة) بالخرطوم ويطالبون بالقصاص

احتشد المئات من طلاب كلية الآداب بجامعة النيلين نهار أمس أمام منزل أسرة الشهيد عبد السلام كشة بالخرطوم، وطالبوا بالقصاص لشهداء الثورة السودانية، وردد الطلاب هتافات (ثوار أحرار حنكمل المشوار) و(حالفين نجيب التار) و(الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)، وتحرك الطلاب في موكب سلمي من جامعة النيلين حتى منزل الشهيد عبد السلام بالخرطوم شرق راجلين، وهم يرددون هتافات تنادي بالقصاص.

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وخاطب الحشد والد الشهيد بحسب صحيفة الجريدة وقال (نعزيكم أولاً في طالب جامعتكم قبل أن نعزي أنفسنا)، وأضاف (يا نجيب حقهم يا نموت زيهم)، وأشار إلى أن الثورة مستمرة، ودعا في الوقت ذاته إلى توحيد الصفوف، وشدد على عدم التراجع أو التنازل عن حق الشهداء، وأوضح كشة أن ابنه الشهيد ظل يتعرض للاعتقال بصورة مستمرة طيلة فترته الجامعية، خاصة في جامعة الدلنج في العام 2010.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)