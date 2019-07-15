الشرطة تحقق مع رجل قتل شقيقته لخلاف أسري

التاريخ: 15-يوليو-2019 فى : حوادث 42 مشاهدة أوقفت شرطة المدينة رجل بتهمة قتل شقيقته بتسديد طعنة لها بالسكين ، أثر خلافات أسرية بينهما بمدينة الجنينة . Advertisements وأبلغ عن الحادثة شقيقيهما قائلاً في بلاغ تقدم به للشرطة بأن المتهم طعن شقيقته البالغة من العمر (35) عاماً ، مما تسبب في وفاتها ، عليه إتخذت الشرطة إجراءاتها بتدوين بلاغ بالقتل العمد في مواجهة المتهم الذي تم القبض عليه ، وأخضع للتحقيقات ، أقر فيها بطعنه للمجني عليها وقال دافع إرتكابه الجريمة يعود لخلافات أسرية بحسب صحبفة الاهرام اليوم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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