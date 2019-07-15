السجن لشابين سرقا دراجة

التاريخ: 15-يوليو-2019
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قضت محكمة الحاج يوسف حكماً بالسجن شهرين في مواجهة متهمين إثنين أدانتهما بسرقة دراجة بخارية وبيعها ، وبرأت متهم ثالث من تهمة إستلام مال مسروق .
وحسب الوقائع التي ذكرها الشاكي أمام المحكمة بأن مجهولاً دخل منزله وسرق دراجته البخارية وبعد فترة من الزمن حضر إليه المتهم الأول وأخبره عن السارق ، عندها توجه لقسم الشرطة وأرشدهم عن المتهمين ليتم القبض عليهما الإثنين وإخضاعهما للتحقيق بتهمة السرقة .
وبحسب صحيفة الاهرام اليوم ، إعترفا بدخول المنزل وسرقه الدراجة وبيعها للمتهم الثالث ، الذي تم القبض عليه ، وعقب إكتمال التحريات قدمها للمحكمة التي أدانتهم بالعقوبة أعلاه .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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