حجز أب بسبب اتهام ابنه بجريمة قتل

التاريخ: 15-يوليو-2019 فى : حوادث 72 مشاهدة على اثر العثور على أحد الأشخاص قتيلاً بأحد الأحياء العريقة بالعاصمة قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. Advertisements وأشارت أصابع الاتهام إلى أحد الأشخاص واتهامه بارتكاب الجريمة وبالبحث عنه لم تسفر عمليات البحث عنه لتقوم الشرطة بالحجز على الأب رهن البلاغ المفتوح للتحري معه حول مكان اختفاء ابنه ليقوم أحد المحامين المعروفين بمتابعة الإجراءات ليتم القبض على الأب تحت المادة (107) التستر وأفاد المحامي بحسب صحيفة الدار، بأن التستر لا يجوز بالنسبة للأب وطالب بإطلاق سراح الأب والبحث عن الابن في البلاغ المفتوح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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