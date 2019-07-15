عرمان : تفاؤل كبير في اجتماعات أديس أبابا بين ” الثورية ” و ” التغيير “

التاريخ: 15-يوليو-2019
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دعا الأمين العام ” للحركة الشعبية شمال ” ياسر عرمان ، بتسمية الإجتماعات بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بالمشاورات وليس المفاوضات بإعتبار أن جميع مكوناتها تنطوي تحت مظلة ” الحرية والتغيير ” .
وبحسب صحيفة الاهرام اليوم ، قال عرمان خلال جلسة مشاورات انعقدت صباح أمس ” الأحد ” بأديس أبابا أن هناك تفاؤلاً كبيراً فيما يخص المشاورات ، وأكد أن الموقف يسير بصورة جيدة الآن وأن الجميع راض عن المشاورات التي ستحقق مايهم السودانيين جميعاً ” .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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