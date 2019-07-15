شاهد بالفيديو.. في لحظات احتفالية سيارات شرطة سودانية تطوف الأحياء والجنود يهتفون مع الشعب (مدنية مدنية)

تداول نشطاء على نطاق واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لإحدى المسيرات التي نظمت مطلع هذا الأسبوع.

وبحسب موقع النيلين فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول بشكل كبير سيارات شرطة تطوف في الشوارع السودانية وعليها عدد من الجنود الذين احتشدوا مع المواطنين الذين خرجوا للشارع مطالبين بحكم مدني.

Advertisements

ولعل أكثر ما لفت أنظار متداولي المقطع هتاف جنود الشرطة ومن على سياراتهم (مدنية مدنية) حيث ظل الجنود يغنون ويهتفون على أنغام (أبواق) سيارات الشرطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)