الشرطة تحقق حول وفاة زوجة نظامي داخل منزلها بشرق النيل

التاريخ: 15-يوليو-2019
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تحقق شرطة التكامل الحاج يوسف في البلاغ المدون حول وفاة سيدة داخل منزلها بشرق النيل، وتشير التفاصيل أنه تم العثور على زوجة النظامي متوفية وتظهر على جسدها علامات ضرب ليتم إخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الحدث واتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.
وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بحسب صحيفة الدار، كما تم تدوين بلاغ تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف يكتنفها الغموض بقسم الشرطة دائرة الاختصاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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