بالفيديو.. الرئيس برهان: حفظت شعارات الثوار من ابنتي الصغيرة التي تردد باستمرار (ناس عطبرة جو جابوا الأسمنت للصبة..الصبة سنة والناس واقفة قنا)

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقاء تلفزيوني أنه رجل شعبي ويحب الشعبيين لذلك حفظ لغة الشباب (الراندوك) والتي تحدث بها مقدماً لهم الشكر وذلك خلال إحدى خطاباته الشهيرة والتي وجدت حظها من التداول والشهرة.

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وقال البرهان في حديثه للصحفي ضياء الدين بلال بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: أولادي كانوا يذهبون للاعتصام ويحفظون كل الشعارات التي تقال هناك.

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وتابع قائلاً: عندي طفلة صغيرة في الثالثة من عمرها تردد باستمرار (ناس عطبرة جو جابوا الأسمنت..جابو لشنو؟ جابو للصبة.. والصبة سنة والناس واقفة قنا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)