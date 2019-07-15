المعارضة تكشف سبب طلب تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري

نفت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، رفضوهم الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، لتوقيع الاتفاق السياسي بين الجانبين.
وأوضح القيادي في قوى اعلان الحرية والتغيير خالد عمر أنهم طلبوا مهلة (48) ساعة لاستكمال المشاورات حول وثيقة الإعلان الدستوري للتأسيس لها على أسس متينة وراسخة، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".
وأضاف "طلبنا من الوسيط الإفريقي التأجيل إلى يوم بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات، واستجاب الوسيط الإفريقي لطلبنا".
واكد القيادي بالمعارضة أن وثيقة الإعلان الدستوري وثيقة جديدة ومهمة، ولم تخضع للتفاوض من قبل، وتنظم المسائل الدستورية أثناء الفترة الانتقالية.
وأعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أمس، عن تأجيل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي ووفد الحرية والتغيير إلى اليوم لتوقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، لكن اعلن اليوم أيضا تأجيل اللقاء إلى الثلاثاء المقبل.
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