حركة تحرير السودان: لابد من تلافى أخطاء الماضي

قال رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، إن التغير الذي تم في السودان مؤخرا لابد ان يعالج كافة الاختلالات السياسية التى صاحبت الدولة السودانية.

واعتبر نمر عبد الرحمن ان هناك قضايا ملحه أهمها عودة المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل فى دارفور وفك بقيه الأسري والمحكومين من قبل النظام السابق.

وأضاف أن أهم قضايا المرحلة الانتقالية هي قضية الحرب والسلام فى السودان وطالب القوى السياسيه ان تساهم فى احلال السلام فى كل ربوع السودان وان تتلافى أخطاء الماضي.