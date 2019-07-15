قال رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، إن التغير الذي تم في السودان مؤخرا لابد ان يعالج كافة الاختلالات السياسية التى صاحبت الدولة السودانية.
واعتبر نمر عبد الرحمن ان هناك قضايا ملحه أهمها عودة المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل فى دارفور وفك بقيه الأسري والمحكومين من قبل النظام السابق.
وأضاف أن أهم قضايا المرحلة الانتقالية هي قضية الحرب والسلام فى السودان وطالب القوى السياسيه ان تساهم فى احلال السلام فى كل ربوع السودان وان تتلافى أخطاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة تحرير السودان: لابد من تلافى أخطاء الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.