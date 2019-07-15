هيئة محامي دارفور الطموحات الشخصية حرفت مسار التفاوضي مع العسكري

قالت هيئة محامي دارفور إن بروز الطموحات الذاتية لقوى الحرية والتغيير حرف المسار التفاوضي مع المجلس العسكري أدى إلى تجاوز أهداف الثورة ومراميها. واستنكرت هيئة محامي دارفور عدم مطالبة قوى الحرية بإستعادة الحياة الدستورية وأدخلت البلاد في دائرة الجدل السياسي. وقالت الهيئة في بيانها إن مفاوضات المحاصصة جرفت قوى الحرية والتغيير بعيدا عن مسار البحث عن حلا للمشكلة واعربت الهيئة عن املها في أن تراجع مكونات الحرية والتغيير مواقفها من مسارها التفاوضي الخاطئ وإنكبابها على المناصب على حساب قضايا الثورة وشعاراتها المرفوعة.

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