انفراجة جديدة في أزمة "هواوي" مع ترامب

كشف مسؤول أمريكي بارز، عن أن الولايات المتحدة قد توافق على منح تراخيص للشركات لإعادة المبيعات مع شركة "هواوي" الصينية، خلال الفترة المقبلة، في مدة أقل من أسبوعين.

وتأتي الخطوة كإشارة إلى الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا لتخفيف القيود المفروضة على الشركة الصينية، قد تتحرك بسرعة إلى الأمام، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، صرح أخيرا، بأنه سيتم إصدار التراخيص للشركات للبيع لشركة "هواوي" في حالة عدم وجود تهديد للأمن القومي.

وأبلغ اثنان من صانعي الرقاقات في الولايات المتحدة، من مزودي "هواوي" "رويترز"، واللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أنهما سيتقدمان بطلب للحصول على مزيد من التراخيص بعد تصريحات "روس" الأخيرة.

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ولا يزال من غير الواضح أي المنتجات التي سيتم منحها التراخيص، ولكن صرح ممثل لإحدى الشركات الأمريكية التي تزود "هواوي"، أن المسؤول الأمريكي أخبره في مؤتمر لوزارة التجارة الأمريكية، عقد في العاصمة واشنطن يوم الخميس، إنه "من المرجح منح التراخيص للشركات خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع".

وقال الشخص، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، إن المسؤول لم يحدد معايير الموافقات على التراخيص، لكنه أكد له أنه "يتم حاليا تقييم جميع التراخيص وتحديد ما هو في مصلحة الأمن القومي لأمريكا".

يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في أواخر شهر يونيو/حزيران، أن الشركات الأمريكية يمكنها بيع المنتجات إلى "هواوي"، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جينبنغ.