برلماني ليبي: سنرد الجميل للشعب المصري بعد انجلاء أزمتنا

أشاد عضو مجلس النواب الليبي عبد المطلب ثابت، بالقيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياها بالحكيمة، مؤكدا أن الشعب المصري له مواقف تاريخية مع أشقائه الليبيين، والدولتين شركاء في الجغرافيا والوجود.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، للبرلمان المصري، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، حيث الوفد يمثل كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي.

كان في استقبال الوفد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب سعد الجمال، نائب رئي البرلمان العربي، والنائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب حمد بخيت، عضو لجنة الشئون الإفريقية والنائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية، وعدد من النواب بمختلف اللجان النوعية.

وأضاف "عبد المطلب": بعد انجلاء الأزمة سنرد الجميل للشعب المصري، معربا عن أمله الكبير في الدور المصري لمكافحة المد التركي في المنطقة، الذي هزم ممثلا في جماعة الإخوان الإرهابية بمصر وسوريا والآن في معركته الأخيرة بطرابلس، وعلى وشك انهيار حلم "الخلافة العثمانية، مؤكدا أن رجب طيب أردوغان هو الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية.

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وأكد عبد المطلب أن البرلمان الليبي صنف جماعة الإخوان بأنها إرهابية ومن يتعامل معهم يعرف أنهم يعملون لصالح أجندات خارجية

وأشار إلى أن الغرض من زيارة مجلس النواب المصري، دعم خارطة الطريق في دولة ليبيا، مؤكدا أن محاور الحديث جاءت في إطار استقرار دولة ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة حفتر، علاوة على تعزيز دور مجلس النواب الليبي، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية، هي الجهة الوحيدة الممثلة في دولة ليبيا.

يُذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي.توافدوا أمس على القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.