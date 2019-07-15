وأجبرت مليشيا الحوثي ادارة المدرسة على إغلاق المركز الصيفي بشكل نهائي.
وأوضحت ذات المصادر أن المليشيا الحوثية فرضت في وقت سابق، على مدارس منطقة “ويخان”، غربي المدينة ذاتها، مناهج حوثية طائفية، لتدريسها في المراكز الصيفية.
وتواصل المليشيا الحوثية استقطاب طلاب وصغار سن عبر المراكز الصيفية الحوثية المقامة في مختلف مديريات المحافظة للزج بهم في محارق الموت الحوثية وسط رفض شعبي لتلك المراكز التي لم تشهد إقبالا وحضور باهت وضعيف.
ونشر عدد من الأهالي صور للمناهج الحوثية التي تدرس لنشر الأفكار الحوثية في المجتمع المحلي الغير مؤمن بأفكارهم الطائفية ، وقالوا بأن المناهج الحوثية أعدت بعناية فائقة وتشكل خطر حقيقي على الأجيال القادمة ومستقبل اليمنيي
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقتحم مدرسة بمنطقة السبل بإب لرفضها ملازم الصريع حسين الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.