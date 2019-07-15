عبدالمطلب ثابت: أردوغان ونظامه يخوضون الآن معركتهم الأخيرة في طرابلس

أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالمطلب ثابت، أن النظام التركي يخوض الآن معركته الأخيرة بطرابلس لأن أردوغان الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية في ليبيا.

ثابت أوضح في تصريحات صحفية، أن إجتماع القاهرة يأتي داعما لخارطة طريق في اتجاه حل أزمات ليبيا، مؤكداً أن الاجتماع دار حول سبل استقرار دولة ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية علاوة على تعزيز دور مجلس النواب.